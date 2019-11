Kolme kassi lood

Nurri, Pontsu ja nende väike õde Kiti on armsad kassipojad, kellel on palju küsimusi. Neile meeldib mängida, süüa jäätist, laulda ja teha palju muud naljakat. Kassipoegadel on ka palju sõpru nagu Roosi, Kusti ja Boriss jt. Iga päev on nende jaoks uus seiklus.