Mis? Miks? Kuidas?

Hooaeg: 1, Osa: 14, 2013 Mõtlemine (What´s the Big Idea?) 13.12 kell 18:50

Hugol on pea kogu aeg mõtteid täis. Ta mõtleb sellest, et peab ema sünnipäeva meeles pidama, ja sellest, et tahab jalgpallis väravat lüüa. Kas sellist aega üldse ongi, kui ta ei mõtle?