Mis? Miks? Kuidas?

Hooaeg: 1, Osa: 15, 2013 Kas kõik on erinevad? (What´s the Big Idea?) 13.12 kell 18:55

Hugo kujutleb ideaalset maailma, kus kõik lapsed on täpselt tema nägu ning mõtlevad ja käituvad täpselt nagu tema. See läheb varsti tüütuks ning Felix ja Lily õpetavad, et mitmekesisus annab elule vürtsi.