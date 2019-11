Ohtlik lend

Seekordne osa viib vaatajad teatrisse Strindbergi "Preili Julie'd" vaatama. Ka Västrik ja Rita on kohale kutsutud...

Seekordne osa viib vaatajad teatrisse Strindbergi "Preili Julie'd" vaatama. Ka Västrik ja Rita on kohale kutsutud, kuigi mitte just kultuurisündmusest osa saama. Peagi aga tundub, et keerulised inimsuhted ja üleloomulikud nähtused ei pruugi ainult lavalolevaga piirduda...