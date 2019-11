Buratino tegutseb jälle

Päkapikk on olnud usin ja me sõbrad ka tublid - igal hommikul on aknal jõulusoki sees mõni üllatus. Ühel päeval jäid aga jõulusokid tühjaks!

Päkapikk on olnud usin ja me sõbrad ka tublid - igal hommikul on aknal jõulusoki sees mõni üllatus. Ühel päeval jäid aga jõulusokid tühjaks! Milles asi? Kas päkapikk on väsinud? Laulud kirjutas saatesse Tauno Aints ja sõnad Wimberg. Mängivad Maria Soomets, Priit Võigemast, Karol Kuntsel ja Anti Reinthal, lisaks ka Evelin Pang ja Kalju Orro. Toimetaja-produtsent Margus Saar.