Metafüüsiline luul. Madis Kõiv

Tänapäeva inimene tahab enamasti ühel alal kaugele ja kõrgele jõuda. Madis Kõiv on füüsik, filosoof, kirjanik ja näitekirjanik. Saate salvestamise ajal oli Tartus üleval tema maalide näitus. Mis paneb ühe inimese nii mitmes suunas tegutsema? Või on see üks ja sama asi, mida ta alati taotleb? Saates räägib Madis Kõiv Priit Pedajase ja Peeter Tulvistega. Režissöör Indrek Kangur, toimetaja Katrin Seppel.