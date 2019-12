Saagu vesi

2016 There Will Be Water (Taani) 17.12 kell 20:00

Bill Watts usub, et tal on lihtne, kuid hiilgav idee, ja kui idee on hiilgav, toob see ka hiilgavaid muutusi. Idee ise on tõesti lihtne: tuua kõrbesse merevett, lasta päikesel seda aurustada ning toota magevett, toitu ja energiat, mis peaks muutma miljonite inimeste elu. Kuigi kõrbekuumuses nõuab iga tilk magevett tilga higi ja paljudele näib kõrbemetsade projekt 21. sajandi alkeemiana, ei jäta Bill jonni, vaid asub okkalisele teekonnale, mis on täis tehnilisi väljakutseid, poliitilisi takistusi ning majanduslikku peavalu...