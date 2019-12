Mikk Targota oleks Eesti popmuusika oluliselt vaesem. Ta on kirjutanud kümneid ja kümneid hitte Eesti lauljatele ning tema loodud muusikat...

