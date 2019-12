Soovide aeg

Mie võtab viimaks julguse kokku ja esineb koos Andersiga. Kõik on nende laulust vaimustuses ja Ditte kutsub nad oma peole. Julie silmab Jacki käsivarrel armi ja usub nüüd, et Jack ongi deemon. Julie ja Willy kiirustavad oma avastusest inglitele rääkima, kuid näib, et nad jäid hiljaks. Vigdis saab jõululaupäeva vabaks.