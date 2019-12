Paavst Franciscuse eeskuju

2017 Leadership and Pope Francis (Itaalia) 18.12 kell 20:00

Katoliku kiriku pea, 266. Rooma paavst Franciscus on pälvinud oma uudse juhtimisstiili, avatuse, kaasava hoiaku, lihtsuse ja mõistmisega väga paljude inimeste lugupidamise ka väljaspool katoliku kirikut. Küllap see ongi põhjus, miks paljud maailma autoriteedid soovivad temaga kohtuda ja temalt õppida, milliste omaduste toel sünnib hea juht, olgu tegu ühiskonna, spordi, muusika või perekonnaga. Mida on paavstilt eeskujuks võtta?