Väike printsess. Rõõmsaid jõule!

2008 Little Princess - Christmas Special (Suurbritannia) 20.12 kell 18:20

Käes on jõuluaeg ja lossis valmistutakse agaralt jõuluõhtu pidusöögiks. Väike printsess on lubanud köögis abiks olla, kuid kingiks saadud uus kelk ei anna talle kuidagi rahu. Vägisi kisub õue! Lisaks murrab printsess pead selle üle, kuidas korraldada asjalood nii, et hakkaks ometi kord lund sadama...