Mis? Miks? Kuidas?

Hooaeg: 1, Osa: 16, 2013 Kurbus (What´s the Big Idea?) 20.12 kell 18:55

Miks me mõnikord kurvad oleme? Hugo sõber Jeti on nii kurb, et nutab silmad peast. Hugo püüab teda igati lõbustada. Aga vahel ongi hea kurvastada.