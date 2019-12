Väikesed naised

R: Gillian Armstrong. O: Susan Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst, Samantha Mathis, Trini Alvarado, Claire Danes, Christian Bale jt. Draama. Louisa May Alcotti 1868. aastal ilmunud samanimelise menuromaani filmiversioon. Soojades toonides lugu suureks sirgumisest, maailmas oma koha ja armastuse leidmisest. 19. sajand, Massachusetts. Ameerika kodusõtta (1861-1865) läks lõunaosariikide vastu sõdima ka Marchide pereisa ja ema peab üksi toime tulema nelja sirguva tütre kasvatamisega. Meg, Jo, Beth ja Amy on igaüks erineva karakteri ning maailmavaatega, tülidest ja katsumustest aitab neid aga alati üle õdedevaheline side. Kui ema sõidab haavata saanud abikaasat põetama, pannakse üksi jäänud õekeste ühtehoidmine proovile. M. Alcotti autobiograafiline romaan võlub lugejaid üle maailma tänaseni, teos on tõlgitud kolmekümnesse keelde. Ka filmitegijad on korduvalt sellest ainest leidnud, 1994. aasta filmiversioon on arvult juba neljas. Särav näitlejate kooslus ja kolm Oscari nominatsiooni, ühe neist pälvis Jo rollis hiilanud Winona Ryder.