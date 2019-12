Lepatriinude jõulud

Lepatriinupoiss Tim läheb jõululaupäeval külla lepatriinutüdruk Miale. Mia väike majake ripub kuuse otsas. Siis aga tuleb inimene, raiub kuuse maha ja viib endale koju jõulupuuks. Tim ja Mia satuvad toaputukate maailma. Lepatriinud asuvad otsima teed metsa, paraku ei tea ükski toaputukas, mis asi on mets. Läbi mitmete naljakate sündmuste jõuavad Tim ja Mia oma otsingutes lõpuks kapi otsa. Seal lebab tolmukorra all postkaart, millel on kujutatud talvine mets. Kuna on jõululaupäev, saabub inimeste majja jõuluvana. Suure Jõuluvana taskust laskub nöörredeliga alla väike toaputukate jõuluvana. Kui kõik toaputukad on oma kingitused saanud, märkab putukate jõuluvana kurvalt seisvaid Timmi ja Miat. Jõululaupäeval, teadagi, võivad aga teoks saada nii mõnedki unistused. Režissöörid ja stsenaristid Heiki Ernits ning Janno Põldma, kaasstsenarist Andrus Kivirähk.