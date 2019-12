Siilike Siil

Rebane, hunt ja karu ei taha sugugi aru saada, mis on siili kodus nii erilist, et ta iga hinna eest sinna kipub.

Rebane, hunt ja karu ei taha sugugi aru saada, mis on siili kodus nii erilist, et ta iga hinna eest sinna kipub. Ja nagu muinasjutus ikka, tabab pahasid lõpuks paras palk. Filmi autor Eva Cvijanović oli lapsena lummatud Jugoslaavia patrioodi Branko Ćopići luuletusest, mis õpetas endale kindlaks jääma ja kodu kalliks pidama. Filmi on näidatud rohkem kui 90 festivalil, võitnud üle 30 auhinna ja saanud tunnustust ka filmifestivalidel Sundance ning Annecy.