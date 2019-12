Valgele mäele

See on lugu madalal sündinud eestlasest, tema pürgimisest kahe kauni Pamiiri kõrgmäe tippu, läbi valu ja rõõmu.

See on lugu madalal sündinud eestlasest, tema pürgimisest kahe kauni Pamiiri kõrgmäe tippu… läbi valu ja rõõmu, eneseületuse ning loobumise, kaotuse ja võidu. Eesti mägironijad üritavad lisaks 7105 meetri kõrgusele Korženevskaja tipule vallutada ka “lumeleopardi” autiitli saanud, 7495 meetrist Ismoiil Somoniid. Film kirjeldab inimasustusest kaugel seisvat ürgset looduseilu ja püüab piiluda sügavale inimese sisse. Mäel toimuva abil otsitakse vastust küsimusele, mis motiveerib inimesi jätma kuudeks oma kodu, pere, sõbrad, et minna ja elu ning tervisega riskida. Sarja autor on alpinist Katrin Merisalu, režissöör Andres Lepasar.