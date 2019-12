Emotsioonid on laes ja alljärgnev on stenogramm tulevast: "Keskealised rohmakad joodikud on Eesti ballast, mõttetu pagas, mis veab kõiki alla.

Emotsioonid on laes ja alljärgnev on stenogramm tulevast: "Keskealised rohmakad joodikud on Eesti ballast, mõttetu pagas, mis veab kõiki alla. Kedagi ei huvita ei teie arvamus ega tunded, sest teid ei huvita teised inimesed. Mida sa oled siin laevas teinud, ah? Söönud, joonud ja maganud, Olegiga kurameerinud ning tema sabas jooksnud, rotina suitsu pomminud ja idiootseid nalju visanud. 12. päeval ei tea sa mitte mõhkugi purjetamisest." Autor Ken Saan, operaator Ivar Heinmaa, tootja Alpimaja OÜ.