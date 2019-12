Toomas Nipernaadi teekond ümber suvise Eesti, talude ja perenaiste järgib kirjandusklassika ekraniseerimise kaanoneid. Rõõmus seikleja, kelle jaoks peaaegu kõik on võimalik, mängib naistega, tehes neid sellest hoolimata õnnelikumaks. Rolle vahetades muutub ta vahel ka endale koormaks ja on sunnitud jälle teele asuma. Režissöör Kaljo Kiisk valis Gailiti romaanist kõige iseloomulikumad lõigud ja sidus need peategelase mõõdule vastavaks tervikuks. Varjamatult poeetiline ja maaliliselt lavastatud "Nipernaadi" seob unistusi ning irooniat. Osades Tõnu Kark, Viire Valdma, Katrin Kohv, Aire Johanson, Rita Raave, Margus Oopkaup jt. Film taastati ja restaureeriti projekti Eesti film 100 raames.