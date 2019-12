Väike nõid Lilli päästab jõulud

Võluvõimetega koolitüdruk Lillit ajab närvi väikevend Leon, kellega peab kodus kogu aeg arvestama.

Võluvõimetega koolitüdruk Lillit ajab närvi väikevend Leon, kellega peab kodus kogu aeg arvestama. Hoolimata lohe Hektori hoiatusest võlub ta nõiaraamatu abil välja püha Nikolausi saatja Ruprechti, et too Leonile õppetunni annaks. Ilma pühameheta ärkab Ruprechtis tema ammune kuri loomus ja ta hakkab linnas tembutama, ohustades lausa saabuvat jõulupidu. Koos klassiõe Laylaga otsustab Lilli võtta ette ajareisi, et otsida üles Nikolaus, kes taastaks rahu maa peal ja päästaks nõnda jõulud.