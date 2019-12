Rahu tänav

Üks rahulik, igapäevaselt kulgev tänavaelu kusagil Euroopas asuvas linnakeses. Filmitegelaste riietuse ja rekvisiitide järgi otsustades umbes 1930. aastate teine pool. Lähenemas on jõulud ja kohalikud valimised, volikogu esimeheks kandideerib ning üsna kohe saabki selleks Verner (Mikk Mikiver). Verneri maja on filmi sündmuste keskpunkt, kus ristuvad viie Rahu tänaval elava perekonna suhted ja teed. Verneri koduperenaisest abikaasa Agnes (Katrin Karisma) võõrustab lahkesti külalisi. Samas majas toimub ka selle väikese rahumeelse kogukonna jõulupidu, kus jõuluvana mängib Verner... Lugu hakkab võtma absurdeid toone. Kummastaval kombel ilmub ühtäkki Verneri värava ette täägistatud püssiga sõdur. Ei lähe kaua, kui täägimehed on kõikide majade väravais ja varsti leiavad Rahu tänava elanikud, et võõras mundris mehed on imbunud nende kodudesse. Volikogu esimees leiab oma koduses kabinetis laua taga istumas Ohvitseri (Härmo Saarm), kellelt ta üsna abitult proovib toimuvale selgitust saada. Kontroll oma kodu üle on kohalikul poliitikul käest läinud, mis veel tänavast või tervest linnast rääkida. Toomas Kalli stsenaarium on absurditiine. Oma esimest täispikka filmi lavastava Roman Baskini ees seisab küsimus, kas minna lavastuses absurdikomöödia kindlat rada. Filmi sündmuste kulgu jälgides saab vaataja aru, et kõik siin kaldub pigem tragikomöödia poole, ehkki otseselt plahvatuslikke sündmusi filmis ju polegi. Kõik lihtsalt on kuidagi halvasti.