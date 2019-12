Planeet Maa II

2006. aastal tehtud 11-osaline BBC sari "Planeet Maa" maalis üksikasjaliku pildi elust maakeral. Kümne aastaga on edasi arenenud nii filmitehnoloogia kui ka meie arusaamad loodusest, mis võimaldab vaadelda meie planeeti hoopis uue nurga alt ja näha seda loomade vaatevinklist. Sarjas tutvustatakse erinevaid elupaiku (džunglid, kõrbed, mäed, saared, rohtlad, linnad) ja räägitakse, kuidas loomad on kohastunud eluks mitmesugustes oludes. 1. osa. Kauged saared pakuvad pelgupaika kõige kummalisematele ja haruldasematele loomadele maakeral. Saareelul on paraku alati oma hind. Galápagose saartel peavad meriiguaanid esimesest elupäevast peale põgenema madude eest, selleks et ellu jääda. Subantarktilisel Zavodovski saarel on elu veel keerulisem. Poolteist miljonit pingviini ähvardab iga päev oht, et tugevad lained võivad nad vastu kaljusid puruks peksta, kui nad saarele tulevad või sealt lahkuvad.