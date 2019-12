Planeet Maa II

Linnad kasvavad kiiremini kui ükski teine elupaik maakeral. Tundub, et see ei ole loomadele õige koht, kuid samas pakub see uus maailm üllatavaid võimalusi. Leopardid hiilivad Mumbai tänavatel, rabapistrikud kütivad New Yorgi pilvelõhkujate vahel ja miljonid kuldnokad annavad Rooma kohal vaimustavaid õhuetendusi. Jodhpuris peetakse languure jumalusteks ja Hararis elavad inimesed rahumeelselt kõrvuti hüäänidega. Paljudel loomadel on siiski raske linnadžunglis toime tulla. Kas oleks võimalik ehitada selliseid linnu, mis oleksid ühtaegu koduks nii inimestele kui ka loomadele?