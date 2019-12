Piip ja Tuut piparköögis

Etendus nagu kokasaade, mis on ülesehitatud parimate jutu- ja köögisaadete traditsioone silmas pidades. Siin on hõrke lõhnu ja kauneid viise...

Etendus nagu kokasaade, mis on ülesehitatud parimate jutu- ja köögisaadete traditsioone silmas pidades. Siin on hõrke lõhnu ja kauneid viise, sügavaid unistusi ning koomikat. Lavastus sündis soovist küpsetada väga maitsvaid piparkooke ja näidata, et koos kokkamine on üks lust ning lillepidu, sest toit peab valmima hea tuju ja hea hooga. Selle lavastusega tähistavad klounid Piip ja Tuut oma 15. sünnipäeva ning aegajalt, kui sulavõi peab potis jahtuma või piparkoogitaigen tahenema, astub nagu juhuslikult piparköögist läbi mõni hea külaline, kellega saab törtsu juttu ajada ja aastalõpu unistustest rääkida. Külla tulevad Kadri Adamson, Kelli Uustani, Ivo Linna, Tõnu Raadik ja Venno Loosaar. Kaasa mängib TTÜ puhkpilliorkester. Koguperelavastuse autorid on Haide Männamäe ja Toomas Tross. Telesalvestuse režissöör Salme-Riine Uibo, juhtoperaator Jüri Suurevälja, produtsent Margus Saar.