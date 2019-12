Sinine planeet

Maavärinad, hiidlained, vulkaanipursked ja äärmuslik ilm on põhjustanud viimasel ajal palju kõneainet. Kas see on pöördeliste muutuste märk või vaid pinnavirvendus mugaval ja hellitaval planeedil, mille pikas ajaloos on olnud inimkond kaastegev vaid tühise osa ajast? Film annab vastuse.