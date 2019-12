Ühel ilusal päeval avastas 7-aastane Hugo, et tema kodus peidab end päkapikk. Pixy pääseb tagasi koju ainult jõulude ajal, aga paraku jaanuar alles algas ja jõuludeni on peaaegu aasta aega. Ja aasta on väga pikk pisikesele päkapikule, kes räägib kummalist keelt, ei talu suvekuumust ja kellel on võluvõimed. Õnneks on talle abiks Hugo, Alfred ja Vega.