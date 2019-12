Hooaeg: 2, Osa: 37, 2015 Suur jõulurööv (The Jungle Bunch to the Rescue!) 23.12 kell 17:25

Käes on jõulud ja kingituste tegemise aeg ning Batricia käib džunglis laste kirju korjamas. Kui ta aga üht last päästes kirjakoti kaotab, satub see õnnetul kombel tuhnurite kätte, kes süüdistavad Batriciat pähklite varastamises. Džungliässad peavad sekkuma, et kõik lapsed ikka oma jõulukingid kätte saaks.