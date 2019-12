Muumioru lood

Kui Mymla saabub ette teatamata Muumimajja koos KÕIGI oma ulakate lastega, pannakse Muumipere teada-tuntud leplikkus viimse piirini proovile. Kõige raskem on see Muumitrolli jaoks, kes peab toime tulema sellega, et tema toas on sissetungijad ning harjuma ka Väikse My isevärki loomuga.