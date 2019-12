Klaveritoas musitseerib Mari Jürjens. Mari, keda me teame eelkõige kui laululoojat ja enda laulude kitarri saatel esitajat, sai kitarri...

Klaveritoas musitseerib Mari Jürjens. Mari, keda me teame eelkõige kui laululoojat ja enda laulude kitarri saatel esitajat, sai kitarri jõulukingiks kõigest kümmekond aastat tagasi. Nüüd kuulub kitarr Mari ellu täieõigusliku liikmena. Laulud, mida Mari esitab, on sündinud praeguses ajas ja liigutavad kuulajaid oma vahetuse, südamlikkuse ning fantaasiaga - need on laulud salaunistustest, unenägudest ja loomulikult armastusest. Mari Jürjensiga koos musitseerib klaveril Aivar Surva. Režissöör Antti Häkli, toimetaja Marge-Ly Rookäär, produtsent Kadi Priske.