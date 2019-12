Kogu tõde jõuludest

Täiskasvanute jaoks on jõulud kiire aeg. Tuleb ju kindel olla, et kodu saab kaunistatud, kuusk toodud, jõululaud kaetud ja et ka jõuluvana...

Täiskasvanute jaoks on jõulud kiire aeg. Tuleb ju kindel olla, et kodu saab kaunistatud, kuusk toodud, jõululaud kaetud ja et ka jõuluvana kinkidega kohale jõuab. Laste jaoks on jõuluaeg aga hoopis erilisem. Midagi sellist, mis toob hinge ärevuse ja kõditab kõhus. Ja kui teie, suured, ei mäleta, mis tunne see on, siis vaadake ja kuulake - lapsed tuletavad teile meelde.