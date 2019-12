Loomu poolest mässajad

Paarilise leidmine ja pere kasvatamine on raske ülesanne, mistõttu pole ime, et see toob välja mõlema soo kõige halvemad küljed.

Emased rohtlahaukurid on valmis paarituma iga isasega, kuid mangustid näevad ideaalse partneri otsimisega palju rohkem vaeva. Palvetajaritsikas sööb koguni paarilise ära, et olla munemiseks parimas vormis. Kuid ka pereelu nõuab kavalaid strateegiaid. Väiksed nosulanguurid löövad kohutavat lamenti, magotid varastavad üksteise beebisid ja hüäänid peavad sünnist saati ülejäänud pesakonda rivaalideks.