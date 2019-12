Käes on vana-aastaõhtu ning Rita ja Krokodill plaanivad südaööni üleval olla. Aeg lendab kiiresti, kui on lõbus, ning aeglaselt, kui on igav.

Käes on vana-aastaõhtu ning Rita ja Krokodill plaanivad südaööni üleval olla. Aeg lendab kiiresti, kui on lõbus, ning aeglaselt, kui on igav. Kui aga kell seinalt ära võtta, võib olla aeg milline tahes. Aeg võib siis minna nii edasi kui ka tagasi! Sellisel juhul võib üleval olla nii kaua, kui tahad, ja võtta uut aastat vastu kasvõi kaks korda!