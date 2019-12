Elu allpool nulli

Suve jaoks ootamatud ilmad tähendavad alaskalastele lisatööd. Kogutakse varusid, et varsti saabuv talv üle elada.

Suve jaoks ootamatud ilmad tähendavad alaskalastele lisatööd. Kogutakse varusid, et varsti saabuv talv üle elada. Glenn suundub leitud kanuuga tundmatuid alasid uurima. Kavikis uuendab Sue Aikens küttesüsteemi, et see talvel tõhusamalt töötaks. Agnes Hailstone õpetab tütred Kiwaliki jõest heeringat püüdma ja Andy paneb välja tšavõõtšavõrgud.