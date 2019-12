Vihmavarjutorge

R: Gérard Oury. O: Pierre Richard, Valérie Mairesse jt. Seikluskomöödia. Omaaegne absoluutne hitt, äravahetamiskomöödia.

R: Gérard Oury. O: Pierre Richard, Valérie Mairesse jt. Äravahetamiskomöödia. Peaosas särab prantsuse tippkoomik Pierre Richard. Näitlejakarjääri ja kaunite naiste suhtes kirglik Grégoire Lecomte soovib juba ammugi filminduses edu saavutada. Ühel hommikul viib Grégoire'i tee produtsendi juurde, et saada palgamõrvari roll. Samal ajal on aga linnas liikvel ja uut ülesannet vastu võtmas ka tegelik palgamõrvar Moskovitz. Grégoire'il õnnestub produtsent ja maffiaboss segamini ajada ning ta võtab rolli pähe vastu ehtsa palgamõrva tellimuse. Taparelvaks antakse talle vastavalt tuunitud vihmavari.