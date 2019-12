Loomu poolest mässajad

Loomad on kõhutäie nimel valmis kõigeks: varastama, petma ja koguni naabritega sõdima. Nälg sunnib paljusid loomi äärmuslikult käituma

Loomad on kõhutäie nimel valmis kõigeks: varastama, petma ja koguni naabritega sõdima. Nälg sunnib paljusid loomi äärmuslikult käituma. Sarja teises osas tuleb juttu sellest, kuidas makaagid võtavad vargusi sooritades appi psühholoogia, hüpikämblik petab saakloomi keemilise maskeeringuga ja koolibrid varastavad nektarit otse konkurentide noka alt. Selgub, et toidu otsimisel on mässulisest loomust kasu.