Rež: Jan Lachauer, Jakob Schuh. Rohkem kui 30 keelde tõlgitud ja sadades miljonites eksemplarides ilmunud Norra juurtega briti kirjaniku Roald Dahli ("Charlie ja šokolaadivabrik", "Matilda", "Vapustav härra Rebane" jpt) raamatud on ilmselt muutnud kümnete kui mitte sadade miljonite laste elu, kes sarnaselt raamatukangelastele on sukeldunud kaasakiskuvasse ja fantastilisse maailma. Roald Dahli (1916-1990) loomingu põhiteema kordub loost loose: asju tuleb näha teistsuguse nurga alt kui tavaliselt. Kihvtise, kuid ääretult fantaasiarikka kirjutamisstiili taga seisab kirjaniku isiklik tragöödia – ta kaotas lapsena lühikese aja jooksul oma vanema õe ja isa -, millele püüdis lohutust leida oma julgete ning omanäoliste raamatutegelaste kangelastegude kaudu. Seetõttu on enamik Dahli lasteraamatutest leidnud tee ka kinoekraanidele. "Hullavad riimid" on 1982. aastal avaldatud kirjaniku samanimelise lühijuttude kogumiku põhjal valminud BBC toodetud kaheosaline kompuuteranimatsioonfilm, mis Dahli isikupärasele stiilile omaselt parodeerib ja interpreteerib tuntud muinasjutte nagu "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi" või "Punamütsike". Teisisõnu näeme animafilmis küll kõigile tuntuid Läänemaailma muinasjutte ja nende tegelasi, kuid need ei paku harjumuspäraseid õnnelikke lõpplahendusi, nagu seni on harjutud lugema ja nägema. Lisaks kahele eelmainitud jutule sisaldab animafilmikogumik veel ootamatuid tõlgendusi muinasjuttudest "Tuhkatriinu", "Jack ja oavars", "Kolm põrsakest" ja "Kuldkihar ja kolm karu". Roald Dahli mõtteviisi ja esteetikaga ideaalselt kokkusobituvad Quentin Blake'i tujutõstvad joonistused aitavad ehk liialt julmana mõjuva jutustamisesteetika viia uuele tasemele, mis sobib vaatamiseks nii pere pisematele kui ka täiskasvanutele. Loevad Maria Annus ja Karol Kuntsel.