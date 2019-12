Armani saladus

Charlie saadetakse pärast tüli perega Lilientalide hobusetalli. Seal kohtab ta Nilsi, Patriziat, Tarikut ja Dajanat.

15-aastane Charlie läheb oma vanematega tülli ja ema saadab ta Lilientalide perele kuuluvasse hobusetalli. Charlie ei ole sellest vaimustuses, sest peab talutöödest osa võtma, nagu ka teised neli noort: Nils tundub täiesti kinnine, Tarik mängib ainult tola, Dajana on väga arg ja ülbe Patrizia ei tundu üldse Charlie lainepikkusel olevat. Aga Lilientalid võtavad nad soojalt vastu ja varsti on kõik talu salapärasest õhkkonnast võlutud. Neid ümbritsev maailm on mõistatuslik ja kui Charlie juba esimesel ööl õõvastava Garwiniga kohtub, saab talle selgeks, et elu Lilientalide talus on väga eriline.