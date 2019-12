R: Cesc Gay. O: Ricardo Darin, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard Fernández jt. Komöödia/Draama. Julián (Ricardo Darin) on Madridis elav näitleja, kel diagnoositi vähk. Ühel päeval saabub Juliánile külla nüüd Kanadas elav sõber Tomás (Javier Cámara). Nelja päeva jooksul püüab Julián klaarida kõik oma töö- ja perekondlikud suhted, ravist loobudes tahab ta oma elu ise juhtida. Sel teel on Juliáni kõrval sõber Tomás ja ustav koer Truman. "Trumani" tugevus on eelkõige näitlejatöödes, Ricardo Darin on üks Hispaania filmi vaieldamatuid tippe. Raske teema kulgeb siin komöödia ja draama vahelisel alal. Režissöör Gay on hea jutustaja, lugu areneb intelligentselt ja emotsionaalselt tasakaalukalt. Viis olulisemat Goya auhinda (parim film, režissöör, stsenaarium, meespeaosatäitja ja meeskõrvalosatäitja), hulgaliselt teisigi võite ning nominatsioone. Javier Cámara pälvis nominatsiooni ka Euroopa filmiauhindade jagamisel.