Uus bioloogia

Seni on meie planeedil vastutanud kõige eest looduslik valik, kuid nüüd ei sõltu me enam bioloogiast. Me oleme evolutsiooni mõjutanud, et valitseda loodust ja elu paremaks teha. Nüüd suudame lugeda DNA-koode, ehitada uusi bioloogilisi süsteeme ja käivitada ise evolutsiooni. Ent kas elu võib lammutada ja kokku panna nagu legoklotse? Elu on siiski ettearvamatum ja keerukam ning Frankensteini õudusunenägu pole kuhugi kadunud.