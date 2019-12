Reinhardi kõige vanem hobi on karate - treeneritest vanemate juhendamisel on ta selle alaga tuttav väiksest peale ja on võitnud mitmeid medaleid.

Kose poiss Reinhardil on väga palju huvialasid - ta õpib muusikakoolis klaverit ja trompetit, käib rahvatantsus ning balletitunnis ja tegeleb estraadilauluga. Reinhardi kõige vanem hobi on karate - treeneritest vanemate juhendamisel on ta selle alaga tuttav väiksest peale ja on võitnud mitmeid medaleid. Reinhard unistab saada kuulsaks artistiks. Režissöör Kertu Köösel, toimetaja Tiina Vilu, operaator Markus Orav, helirežissöör Kauri Lemberg. Produtsent Margus Saar.