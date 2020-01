Susapusa Okidos

Hooaeg: 1, Osa: 5, 2015 Susapusa kadunud õhupall (Messy Goes to Okido) 13.01 kell 07:00

Susapusa armastab õhupalle, eriti neid, mis hästi kõrgele kerkivad. Kogemata laseb ta lendu õhupallid, mis olid mõeldud Ahhaa-maa uue liumäe pidulikuks avamiseks. Et need tagasi saada, on vaja teada, mis see on, mis paneb õhupallid kõrgustes hõljuma. Appi tulevad Pimm, Pamm ja Pumm ning lapsedki saavad teada, miks mõned pallid hõljuvad, aga teised mitte.