Hooaeg: 1, Osa: 5, 2006 Tahan vilistada! (Little Princess) 13.01 kell 07:20

Vaimukas ja reibas Briti sari mudilastele. Väike printsess on nelja-aastane söakas plika, kes elab lossis koos kuninga ja kuninganna ning õige kireva õukonnaga, kelle kannatuse ta oma kange iseloomuga pidevalt proovile paneb. Printsess on kole pahane, et ta ei oska vilistada.