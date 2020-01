Uinuv kaunitar

R: Rosemary Myers. O: Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Matthew Whittet, Imogen Archer jt. Komöödia. 14-aastane Greta on sirgumas uude eluetappi. Õnnelik lapsepõlv ja selle argitoimetused annavad üha enam maad tärkavale teismeeale, toimuvad muutused, mis tüdrukut ka üksjagu hirmutavad. Elu teevad veelgi keerulisemaks õelad eakaaslastest tüdrukud ja ligitükkiv Elliott, vanem õde Genevieve, kel on maailma lahedaim peigmees, ning Greta kergelt koomilised vanemad, kes on otsustanud korraldada oma tütrele uhke 15. sünnipäevapeo. Greta vastuseisust hoolimata pannaksegi tema auks pidu püsti, tütarlaps vajub aga liigse vaimse koorma all paralleelteadvusse. See on noore neiu sisemaailm, kus käsikäes käivad ohud, tärkav erootika, lõhkumine ja abistamine - kõik see kokku on huumoriküllane absurdne pillerkaar. Aga just siit peab Greta leidma oma tähtsad vastused. Vaimukas, stiilne, tempokas ja lustakalt psühhedeelne film. Auhinnad Melbourne´i ja Seattle´i filmifestivalilt.