Tipsi ja Tim on kaks vallatut last, kellega juhtub alati midagi. Iga kord ei pruugigi nende käsi mängus olla, aga seiklusi ja sekeldusi jagub igasse päeva. Täna näiteks sadas katus läbi ja kohe nõnda hullusti, et nii narivoodi kui ka Kuujänku said läbimärjaks.