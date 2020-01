Susapusa Okidos

Hooaeg: 1, Osa: 12, 2015 Tuulelohe lendab minema (Messy Goes to Okido) 21.01 kell 16:30

Sõprade maja ette potsatab kurb tuulelohe, keda pole kuidagi võimalik lohutada. Selgub, et kõik tuulelohe kaaslased on talveks minema lennanud, ent tuulelohe jäi tuulevaikusesse ega pääse teiste juurde. Sõbrad uurivad, mis on tuul, kuidas see tekib ja kus seda kõige rohkem on, et nad saaksid oma tuulelohet aidata.