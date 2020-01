Susapusa Okidos

Kui Susapusa hommikusöögiks mõeldud roheline sokk äkki kaob, läheb ta oma sõpradelt abi paluma ja leiab nad paberist koletist valmistamas. Aga paar tükki paberit on puudu, sest keegi on Okido paberipuu tühjaks korjanud. Kes on see pahategija ja miks me vahel ei märka asju, mis on meil otse nina all?