Džungliässad

Hooaeg: 2, Osa: 31, 2015 Külmunud kandlane (The Jungle Bunch to the Rescue!) 27.01 kell 07:10

Nestor toob džungliässadele uskumatu leiu – jääkamaka, mille sees on külmunud kandlane! Gilbert on oma esivanemat nähes vaimustuses, kuid tema rõõm vaibub, kui selgub, et eellane on oma arengus hoopis teistsugusel tasemel…