Ernest ja Celestine

Hooaeg: 1, Osa: 18, 2017 Kui puhkeb torm (Ernest and Celestine. The Collection) 27.01 kell 17:30

Ernest on haigeks jäänud ja Celestine otsustab hakata teda põetama. Paraku on Ernest väga tujukas patsient, sest tal on väga igav haige olla.