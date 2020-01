Geronimo Stiltoni lõbusad lood

Benjamini kätte satub salapärane ümbrik, mille ta peab toimetama kellegi Chester T. kätte. Keegi ei tea, kellega tegu, kuid selgub, et ümbrikus on keeruline retsept. Mille retsept? Ja kes on see Chester? Küsimustele vastuste leidmine muutub veelgi olulisemaks, kui Geronimo röövitakse ja tema sõbrad peavad välja nuputama, kus ta on ja kuidas teda päästa.