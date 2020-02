Hooaeg: 1, Osa: 1, 2018 Portaal ooperimajas (Find me in Paris) 11.02 kell 18:55

„Kohtume Pariisis“ on põnev lugu noorest Vene printsessist ja maailmakuulsa Pariisi ooperi balletikooli õpilasest Lena Griskist, kes rändab kogemata 1905. aastast tulevikku. Tänapäevases Pariisis peab ta kiiresti kohanema kaasaegse tehnoloogia, teismeliste kõnepruugi ja moodsate riietega, et oma saladust teiste eest varjul hoida. Samal ajal püüab Lena kallim Henri teda meeleheitlikult tagasi aastasse 1905 toimetada, aga see pole sugugi lihtne ja vähemalt esialgu tuleb Lenal harjuda nii moodsate tavade kui ka täiesti uute ning teistsuguste koolikaaslastega. 1. osa. Kui printsess Lena Griski kogemata 1905. aastast kaasaega rändab, pole tal kohanemiseks aega, sest ta peab kasutama oma balletioskusi, et saada koht Pariisi ooperi balletikoolis ja oma saladust varjata.