Oma üheksanda stuudioalbumi "The Hope Six Demolition Project" ettevalmistuse käigus külastas alternatiivmuusika üks säravamaid naisartiste Polly Jean Harvey maailma erinevaid nurki, et saada inspiratsiooni uute laulude jaoks. Korduvalt aasta parimaks naisartistiks ja laulukirjutajaks tituleeritud mitmekordne Grammy nominent, patsifist ja ühiskonnaaktivist PJ Harvey reisib koos auhinnatud sõjafotograafi ning käesoleva dokumentaalfilmi lavastaja Seamus Murphyga nelja aasta vältel nii Afganistanis, Kosovos, aga ka Washingtoni vaestes linnaosades, kus vesteldakse ja musitseeritakse koos kohalike elanikega. Rännakutelt saadud kogemuste põhjal on valminud unikaalne projekt, mis lisaks filmile kaasab ka erinevaid performance'id, luule- ja fotoraamatut ning 2016 a. ilmunud rokkalbumit. "PJ Harvey – A Dog Called Money" esilinastus 2019. a Berliini filmifestivalil.